Тренер Фрэнсиса Нганну: «Он хочет бой с Уайлдером, а о возвращении в ММА я не слышал»
Тренер Фрэнсиса Нганну рассказал, вернется ли боец в ММА.
«Судя по всему, он хочет бой с Уайлдером, а о возвращении в ММА, если честно, я пока не слышал.
Конечно, я хотел бы, чтобы он вернулся. Это моя специализация. Я чувствую, что мы можем многое сделать в ММА. Мне обидно, потому что, когда он жил в Вегасе и дрался в UFC, я чувствовал, что мы сильно прогрессировали», – сказал тренер Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик.
Нганну подписал контракт с PFL в мае-2023 после ухода из UFC. За это время он провел лишь один поединок – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в октябре прошлого года.
Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
