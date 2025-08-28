Тренер Фрэнсиса Нганну: «Он хочет бой с Уайлдером, а о возвращении в ММА я не слышал»

Тренер Фрэнсиса Нганну рассказал, вернется ли боец в ММА.

«Судя по всему, он хочет бой с Уайлдером , а о возвращении в ММА, если честно, я пока не слышал.

Конечно, я хотел бы, чтобы он вернулся. Это моя специализация. Я чувствую, что мы можем многое сделать в ММА. Мне обидно, потому что, когда он жил в Вегасе и дрался в UFC, я чувствовал, что мы сильно прогрессировали», – сказал тренер Фрэнсиса Нганну Эрик Никсик.

Нганну подписал контракт с PFL в мае-2023 после ухода из UFC . За это время он провел лишь один поединок – победил Ренана Феррейру техническим нокаутом в октябре прошлого года.

