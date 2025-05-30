Мунгуйя провалил тест на допинг. Результат боя с Сурасом могут отменить
Хайме Мунгуйя сдал положительный тест на допинг.
Антидопинговое агентство VADA уведомило Мунгуйю, что анализ мочи выявил у него наличие экзогенного тестостерона. Экс-чемпиону мира по версии WBO дадут 10 дней, чтобы запросить вскрытие пробы B.
Если и она окажется положительной, то результат боя против Бруно Сураса будет отменен. Напомним, что поединок Хайме Мунгуйи и Сураса состоялся 4 мая – Мунгуйя победил единогласным решением судей.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
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