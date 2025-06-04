Магомед Курбанов: «Турки пришел в бокс и все испортил. Деньги есть, влияние есть – а толку от этого нет»

Магомед Курбанов раскритиковал действия саудовцев в индустрии бокса.

«Честно сказать, в каждом весе сейчас идут провалы. Турки [Аль эш-Шейх] зашел и все испортил, по-моему. Он не сделал ничего крутого. Хочет взять и все разрушить. У него есть деньги, есть влияние. А толку от этого нет. В одном карде не должно быть пять титульников. Проспекты должны быть.

Люди устают смотреть даже на постоянные титульные бои. Люди по восемь часов сидят и на это смотрят. Дана Уайт должен исправить ситуацию? Нет никакого ощущения. Посмотрите на UFC . Я бы не сказал, что он там «царит».

Тоже все умирает, тухнет. Что он может сделать в боксе? Ничего. Это либо есть, либо этого нет. От того, что Дана Уайт пришел – ничего не изменится», – сказал боксер Магомед Курбанов .

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