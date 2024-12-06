Виктор Немков проведет схватку по грэпплингу на турнире ADXC 10 в Москве
Виктор Немков проведет схватку по грэпплингу на ADXC 10 в Москве.
Российский боец Виктор Немков проведет встречу с бразильцем Ронни Маркесом, известного по выступлениям в UFC, PFL и Bellator.
Схватка пройдет в рамках тяжелой весовой категории 31 мая на турнире ADXC 10.
В активе Немкова 33 победы, девять поражений и одна ничья. Маркес одержал 25 побед и 10 раз проиграл.
Хасбик бомбит на шоу в Таиланде: укусил за ногу Яна и побил толпу бойцов палкой
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости