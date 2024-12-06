Виктор Немков проведет схватку по грэпплингу на турнире ADXC 10 в Москве

Виктор Немков проведет схватку по грэпплингу на ADXC 10 в Москве.

Российский боец Виктор Немков проведет встречу с бразильцем Ронни Маркесом, известного по выступлениям в UFC, PFL и Bellator.

Схватка пройдет в рамках тяжелой весовой категории 31 мая на турнире ADXC 10.

В активе Немкова 33 победы, девять поражений и одна ничья. Маркес одержал 25 побед и 10 раз проиграл.

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