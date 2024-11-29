Наше дело 86: Немков − Ибрагимов и другие бои
6 декабря в Санкт-Петербурге состоится турнир Наше дело 86, в главном бою которого Виктор Немков (33-8-1) и Хадис Ибрагимов (14-5) подерутся за титул в тяжелом весе.
В соглавном бою Александр Грозин (23-5-1) и Магомед Сулумов (11-3, 1 N/C) оспорят пояс в легком дивизионе.
Другие бои турнира:
Дмитрий Арышев (16-8-1) − Даурен Ермеков (15-5);
Артур Арутюнян (8-3) − Мухаммед Эминов (16-2);
Анна Сафеева (1-0) − Марина Мерчук (2-0).
В «Нашем деле» заинтересованы в приглашении Иман Хелиф: «Если она готова драться у нас, мы бы это обсудили»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sports
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