Наше дело 86: Немков − Ибрагимов и другие бои

6 декабря в Санкт-Петербурге состоится турнир Наше дело 86, в главном бою которого Виктор Немков (33-8-1) и Хадис Ибрагимов (14-5) подерутся за титул в тяжелом весе.

В соглавном бою Александр Грозин (23-5-1) и Магомед Сулумов (11-3, 1 N/C) оспорят пояс в легком дивизионе.

Другие бои турнира:

Дмитрий Арышев (16-8-1) − Даурен Ермеков (15-5);

Артур Арутюнян (8-3) − Мухаммед Эминов (16-2);

Анна Сафеева (1-0) − Марина Мерчук (2-0).

В «Нашем деле» заинтересованы в приглашении Иман Хелиф: «Если она готова драться у нас, мы бы это обсудили»