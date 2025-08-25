  • Спортс
30 августа в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28. Данила «Гатти» Чижов против Андрея «Ушу Мастера» Ефимова – в главном событии

30 августа в спортивном комплексе «Крылья Советов» в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28, в главном событии которого пройдет бой в категории до 73 кг между Данилой «Гатти» Чижовым и Андреем «Ушу Мастером» Ефимовым.

Главные бои турнира:

Павел «Близнец» Федотов – Алексей «Варяг» Тернов;

Гаджи «Скала» Махдиев – Александр Суслов;

Турехан «Bad Boy» Кенесов – Валерий Дмитриенко;

Асадбек «Черный Лев» Рамзиев – Малик Халидов;

Фатхулла «Волк» Тошов – Евгений «Кремень» Павлов;

Рамир Кусабкулов – Антон Бычков;

Рафи «Посланник» Хчоян – Виталий «Остап» Останин;

Марат «Бибиревский» Гаспарян – Егор «Mad» Мартынов.

Прямую трансляцию турнира проведет телеканал UDAR. Начало в 19:00 по московскому времени.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
