30 августа в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28. Данила «Гатти» Чижов против Андрея «Ушу Мастера» Ефимова – в главном событии
30 августа в спортивном комплексе «Крылья Советов» в Москве состоится турнир Top Dog: Prospect 28, в главном событии которого пройдет бой в категории до 73 кг между Данилой «Гатти» Чижовым и Андреем «Ушу Мастером» Ефимовым.
Главные бои турнира:
Павел «Близнец» Федотов – Алексей «Варяг» Тернов;
Гаджи «Скала» Махдиев – Александр Суслов;
Турехан «Bad Boy» Кенесов – Валерий Дмитриенко;
Асадбек «Черный Лев» Рамзиев – Малик Халидов;
Фатхулла «Волк» Тошов – Евгений «Кремень» Павлов;
Рамир Кусабкулов – Антон Бычков;
Рафи «Посланник» Хчоян – Виталий «Остап» Останин;
Марат «Бибиревский» Гаспарян – Егор «Mad» Мартынов.
Прямую трансляцию турнира проведет телеканал UDAR. Начало в 19:00 по московскому времени.
«Кости и сухожилия – оловянные. Пианистом не быть». Как живет рекордсмен России по кулачным боям
Президент BKFC ответил на критику со стороны Рокхолда: «Ему выбили зубы – и он сдался. Этот спорт не для него»