43-летний Фрэнки Эдгар возобновил карьеру и проведет бой в BKFC

43-летний Фрэнки Эдгар возобновил карьеру и проведет бой в BKFC.

Соперником Эдгара станет Джимми Ривера. Поединок пройдет на турнире BKFC, который состоится в ночь на 5 октября в Нью-Джерси.

Фрэнки Эдгар – бывший чемпион UFC в легком весе. Его рекорд в ММА – 24-11-1. В последний раз он выступал в ноябре-2022, когда проиграл нокаутом Крису Гутиеррезу – после боя он объявил о завершении карьеры.

В июне прошлого года Эдгара ввели в Зал славы промоушена.

BKFC проведет турнир в открытом весе. Призовой фонд составит $25 млн

Махачев провел тренировку с членом Зала славы UFC Эдгаром

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ESPN
