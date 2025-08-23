Тайилаке нанес запрещенный удар коленом в голову в бою с Кросби на UFC Fight Night 257. С него сняли два очка, а через минуту он нокаутировал оппонента
В главном карде UFC Fight Night 257 состоялся поединок полусредневесов – китайца Нурэджи Тайилаке и Кифера Кросби.
Бой закончился победой Тайилаке техническим нокаутом в первом раунде.
На исходе третьей минуты поединка Нурэджи нанес запрещенный удар коленом в голову, когда Кросби стоял на колене. Рефери оштрафовал китайского бойца на два очка.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
