Махачев пошутил про силовые тренировки Кормье: «Тренируется хорошо кушать»

Ислам Махачев затролил Даниэля Корсье.

Даниэль Кормье выложил видео, на котором делает силовые упражнения.

Ислам Махачев оставил комментарий: «Тренируется хорошо кушать».

Следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена. Ожидается, что поединок пройдет в ноябре в Нью-Йорке.

Махачев – в соцсетях: «Завершил отпуск конной прогулкой. Теперь работать»