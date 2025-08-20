Махачев пошутил про силовые тренировки Кормье: «Тренируется хорошо кушать»
Ислам Махачев затролил Даниэля Корсье.
Даниэль Кормье выложил видео, на котором делает силовые упражнения.
Ислам Махачев оставил комментарий: «Тренируется хорошо кушать».
Следующим соперником Махачева станет чемпион полусреднего веса Джек Делла Маддалена. Ожидается, что поединок пройдет в ноябре в Нью-Йорке.
