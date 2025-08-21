Шара Буллет: «Если выиграю в Белом доме, меня захотят видеть на Красной площади. Всегда мечтал там подраться»

Шара Буллет хочет подраться на Красной площади.

«Я хочу, конечно, и на Красной площади подраться, и в Белом доме. Это было бы вообще комбо! Если мы в Белый дом зайдем, и я выиграю там поединок, меня в любом случае захотят видеть на Красной площади! Есть много американцев, с которыми было бы интересно противостояние в Белом доме. Конечно, ответственность очень большая будет.

Могу ли я драться в Штатах? Это все зависит от UFC. Если они захотят, чтобы я там подрался, я там подерусь. А так есть много турниров за пределами США, где я и сам хотел бы подраться, и где UFC тоже хотели бы меня видеть.

А после Белого дома – уже подраться в России-матушке, на Красной площади. Всегда была мечта – на Красной площади подраться. Я видел, там проводились яркие турниры по боксу, Умар Назарович их проводил. Каждый бы захотел на таком турнире участвовать», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля.

Шара Буллет: «Хочу провести еще больше 10 боев в UFC, хочу реванш с Пейджем»