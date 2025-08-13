0

Шара Буллет – о следующем поединке: «Через шесть недель буду здоров. Ноябрь подходит»

Шарабутдин Магомедов надеется провести следующий бой в UFC в ноябре .

- Сколько врачи дают на выздоровление?

– Шесть недель. Думаю, через полтора месяца уже буду делать спарринги. Сейчас у меня полный отдых, но, думаю, через пару дней уже начать какие-то нагрузки делать.

- То есть в теории ты можешь выступить в октябре в Абу-Даби или в ноябре в Катаре?

– Если бы от моего желания все зависело... А так – в теории, думаю, ноябрь больше подходит, – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Шара Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля.

Шара Буллет: «Я хотел подраться в Шанхае 23 августа и в октябре в Абу-Даби. Убеждал врача, что нос не сломан»

Шара Буллет – о прозвище: «Уже прицепилось. Легче стать известнее, когда у тебя звучное имя»

