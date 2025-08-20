Шара Буллет: «Хочу провести еще больше 10 боев в UFC, хочу реванш с Пейджем»
Шара Буллет рассказал о карьере в UFC.
«Титульный бой? У меня были мысли, что пока меня не победили, я чемпион. А потом я перезагрузился, понял, что надо доказывать.
Я хочу провести еще больше 10 поединков в UFC. Чемпиона показывает то, как он возвращается после поражения. Я хочу реванш с Пейджем. UFC – это вершина в спорте для меня. Я хочу выиграть золото и подарить его своим фанатам», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Шара Буллет победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля. Поединок с Майклом Пейджем состоялся в феврале – Пейдж победил единогласным решением.
Шара Буллет: «Пейдж мне сказал: «Если судьбе будет угодно, встретимся снова». Готов добиться этого реванша»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Матч ТВ»
