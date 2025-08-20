Артур Бетербиев: «Сторона Бивола сделала все, чтобы третий бой не состоялся»

Артур Бетербиев рассказал о переговорах о третьем бое с Дмитрием Биволом.

«Саудиты совершенно не при чем. Они спокойно отдали бой российским организаторам. Я свидетель, что было сделано все возможное, чтобы третий бой состоялся.

Но сторона Бивола сделала все, чтобы ничего не получилось. Ну а потом вы видели и сами – пошли фотографии с отдыха, из палаты после операции», – сказал бывший чемпион мира Артур Бетербиев.

Ранее Дмитрий Бивол сообщил, что перенес операцию на спине и не подерется в 2025 году. После этого Артур Бетербиев обвинил Бивола в избегании третьего поединка.

Менеджер Бивола: «Я верю, что третий бой с Бетербиевым состоится»