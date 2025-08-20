0

Дейвисон Фигейредо подерется с Монтелом Джексоном 12 октября в Рио

Бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо подерется с Монтелом Джексоном 12 октября.

Бой пройдет на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

Дейвисон Фигейредо провел последний бой против Кори Сэндхагена в мае на UFC on ESPN 67, проиграв техническим нокаутом во втором раунде. Монтел Джексон на том же турнире победил Даниэля Маркоса решением судей.

Также на турнире в Рио пройдет бой бразильца Висенте Луке и аргентинца Сантьяго Понзиниббио. В главном бою Чарльз Оливейра встретится с Рафаэлем Физиевым.

Мойкано не понимает, зачем Оливейра согласился на бой с Физиевым: «Чарльз спас UFC Rio, но ценой разрушенной карьеры»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
