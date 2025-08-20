Дейвисон Фигейредо подерется с Монтелом Джексоном 12 октября в Рио
Бывший чемпион UFC Дейвисон Фигейредо подерется с Монтелом Джексоном 12 октября.
Бой пройдет на турнире UFC Fight Night 261 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Дейвисон Фигейредо провел последний бой против Кори Сэндхагена в мае на UFC on ESPN 67, проиграв техническим нокаутом во втором раунде. Монтел Джексон на том же турнире победил Даниэля Маркоса решением судей.
Также на турнире в Рио пройдет бой бразильца Висенте Луке и аргентинца Сантьяго Понзиниббио. В главном бою Чарльз Оливейра встретится с Рафаэлем Физиевым.
Мойкано не понимает, зачем Оливейра согласился на бой с Физиевым: «Чарльз спас UFC Rio, но ценой разрушенной карьеры»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости