Хамзат Чимаев не проведет еще один бой в 2025 году
Хамзат Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года.
Хамзат Чимаев не проведет еще один бой в 2025 году, сообщил инсайдер KevinK.
Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319. После победы Чимаев заявил, что хочется подраться в октябре в Абу-Даби.
Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
