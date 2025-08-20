7

Хамзат Чимаев не проведет еще один бой в 2025 году

Хамзат Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года.

Хамзат Чимаев не проведет еще один бой в 2025 году, сообщил инсайдер KevinK.

Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319. После победы Чимаев заявил, что хочется подраться в октябре в Абу-Даби. 

Хамзат Чимаев занял четвертую строчку рейтинга P4P после завоевания титула UFC

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: KevinK
