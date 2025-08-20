Хамзат Чимаев не выйдет в октагон раньше 2026 года.

Хамзат Чимаев не проведет еще один бой в 2025 году, сообщил инсайдер KevinK.

Чимаев завоевал чемпионский пояс в ночь на 17 августа, победив Дрикуса дю Плесси в главном событии турнира UFC 319. После победы Чимаев заявил, что хочется подраться в октябре в Абу-Даби.

