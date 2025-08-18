Адесанья – о победе Чимаева над дю Плесси: «Думал, что Хамзат устанет, но он даже не сбавил скорость. Дивизион в хороших руках»

Исраэль Адесанья восхищен победой Чимаева над дю Плесси.

«Рад, что Хамзат поработал над своим кардио. Теперь он хорош настолько, что может избивать соперников пять раундов. Я думал, что Дрикус сможет зацепиться в четвертом отрезке, потому что Чимаев устанет. Но он даже не сбавил скорость.

Дивизион в хороших руках», – сказал экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

