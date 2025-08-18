  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»
6

Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»

Олег Тактаров не впечатлен поединком Чимаев – дю Плесси.

«Думаю, надо вернуть одну категорию в UFC, как было у меня. Когда выходили действительно сильнейшие. И выходили драться люди, на которых реально интересно смотреть – те, у кого реально техника есть.

В бое же дю Плесси и Чимаева я увидел только проходы в ноги от Хамзата. Только это чемпионское. Все, больше ничего нет. Ни ударной техники, ничего. Возможно, у Дрикуса чемпионская выносливость. Возможно. Это, конечно, здорово. Но у меня больше вопросов после этого боя», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров.

Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют. Он представляет ОАЭ, а не Россию»

Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoMMA
logoUFC
logoОлег Тактаров
logoЧимаев - дю Плесси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»
4сегодня, 07:11
Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»
3сегодня, 07:01
Чимаев – о рейтинге P4P: «Мне все равно, кто за него отвечает. Я должен быть первым»
28вчера, 18:00
Главные новости
Губерниев – о титуле Чимаева: «Его победы к нам никакого отношения не имеют. Он представляет ОАЭ, а не Россию»
40сегодня, 07:28
Шон О’Мэлли: «Чимаеву повезло, что я дерусь в легчайшем весе, клянусь Богом...»
4сегодня, 07:11
Волкановски считает, что следующим претендентом на титул будет Мерфи: «Я пытался сделать так, чтобы бой с Евлоевым состоялся. Но не похоже, что он следующий»
3сегодня, 07:01
Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»
24сегодня, 06:11
Чимаев – о рейтинге P4P: «Мне все равно, кто за него отвечает. Я должен быть первым»
28вчера, 18:00
Петр Ян: «Считаю, что заслужил титульный бой. Если буду подготовлен, то дам Мерабу хороший поединок»
15вчера, 16:04
Турки Аль эш-Шейх хочет, чтобы следующим соперником Усика стал Итаума (The Ring)
6вчера, 14:03
Махачев – Чимаеву: «Поздравляю, это было уверенно»
17вчера, 12:39
Чимаев – о мотивации: «Вера в себя, семья и Рамзан Кадыров. Он вернул меня в этот спорт, а я пообещал забрать пояс UFC в Чечню»
17вчера, 12:11
Бетербиев отреагировал на титул Чимаева: «Искренне поздравляю Хамзата, а также моего дорогого брата Рамзана Кадырова и весь чеченский народ»
18вчера, 11:25
Ко всем новостям
Последние новости
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября 2024, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября 2024, 14:04