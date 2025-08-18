Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»

Олег Тактаров не впечатлен поединком Чимаев – дю Плесси.

«Думаю, надо вернуть одну категорию в UFC, как было у меня. Когда выходили действительно сильнейшие. И выходили драться люди, на которых реально интересно смотреть – те, у кого реально техника есть.

В бое же дю Плесси и Чимаева я увидел только проходы в ноги от Хамзата. Только это чемпионское. Все, больше ничего нет. Ни ударной техники, ничего. Возможно, у Дрикуса чемпионская выносливость. Возможно. Это, конечно, здорово. Но у меня больше вопросов после этого боя», – сказал экс-чемпион UFC Олег Тактаров .

