  Тренер дю Плесси: «Всем скептикам и ребятам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло»: Мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим вас тем, что просто снова заберем пояс»
Тренер дю Плесси: «Всем скептикам и ребятам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло»: Мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим вас тем, что просто снова заберем пояс»

Тренер Дрикуса дю Плесси пообещал вернуть чемпионский пояс UFC.

«Я не буду спать, пока мы не вернем пояс. Знаю, что все смеются и говорят: «Эй, да Дрикус был унижен». Мы лузеры. Нам потребуется серьезно выложиться, чтобы вернуть этот пояс. Это не будет длинная история. Один бой и пояс. Вы вернем титул.

Всем скептикам и ребятам, поддерживающим ММА в стиле «одеяло»: Мы за настоящий бой. Скоро вернемся и удивим вас тем, что просто снова заберем пояс», – сказал тренер дю Плесси Морне Виссер.

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

Уиттакер ответил критикам поединка Чимаева и дю Плесси: «Такой уровень контроля в чемпионском бою, 15-минутное распятие – как можно любить спорт и не балдеть от этого?»

Тактаров – о поединке дю Плесси и Чимаева: «Ни ударной техники, ничего. Чемпионскими были только проходы в ноги от Хамзата и, возможно, выносливость Дрикуса»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Submission Radio
