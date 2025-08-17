Мераб Двалишвили: «Поздравляю Чимаева и Чечню»
Мераб Двалишвили поздравил Хамзата Чимаева с завоеванием пояса UFC.
«Поздравляю Хамзата Чимаева и Чечню», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшей категории Мераб Двалишвили.
Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.
Чимаев просто сожрал дю Плесси – больше 500 ударов и почти 22 минуты контроля
Чимаев – шестой чемпион UFC из России. Дошел до титула быстрее Хабиба и Махачева
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
