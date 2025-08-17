Мераб Двалишвили: «Поздравляю Чимаева и Чечню»

Мераб Двалишвили поздравил Хамзата Чимаева с завоеванием пояса UFC.

«Поздравляю Хамзата Чимаева и Чечню», – написал в соцсетях чемпион UFC в легчайшей категории Мераб Двалишвили .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Дрикуса дю Плесси на UFC 319 и стал чемпионом в среднем весе.

