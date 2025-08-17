Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319

В главном карде UFC 319 состоялся поединок в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Джеффом Нилом.

Пратес нокаутировал соперника на последней секунде первого раунда – бразилец вырубил оппонента ударом локтем с разворота.

Видео нокаута – здесь .

