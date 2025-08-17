  • Спортс
  Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319
Видео
1

Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319

В главном карде UFC 319 состоялся поединок в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Джеффом Нилом.

Пратес нокаутировал соперника на последней секунде первого раунда – бразилец вырубил оппонента ударом локтем с разворота.

Видео нокаута – здесь.

UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи – Пико и другие бои

Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
