Карлос Пратес вырубил Джефа Нила локтем с разворота на последней секунде первого раунда поединка на UFC 319
В главном карде UFC 319 состоялся поединок в полусреднем весе между Карлосом Пратесом и Джеффом Нилом.
Пратес нокаутировал соперника на последней секунде первого раунда – бразилец вырубил оппонента ударом локтем с разворота.
Видео нокаута – здесь.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
