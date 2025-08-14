Хамзат Чимаев: «Мне все равно на трешток дю Плесси. Я пришел побить его, забрать деньги и поехать домой»
Хамзат Чимаев высказался о возможном трештоке Дрикуса дю Плесси.
«Все бойцы говорят. Ничего не изменится, если завтра он начнет что-то говорить мне. Мне все равно. Я пришел побить его, забрать деньги и поехать домой», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
