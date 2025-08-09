Хамзат Чимаев: «Привезу ли пояс UFC в Россию? Конечно, это тоже моя родина»
Хамзат Чимаев пообещал привезти пояс UFC в Россию.
«Привезу ли пояс UFC в Россию? Конечно, это тоже моя родина. Я вырос в России, там живет моя семья. Буду там.
Утром 17 августа у России будет еще один пояс? Дай Бог», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев родился в селе Гвардеское Чеченской Республики. В 16 лет уехал в Швецию, за которую выступал на международных соревнованиях. В 2024-м Хамзат объявил, что стал гражданином ОАЭ.
Титульный поединок между Чимаевым и Дрикусом дю Плесси состоится в ночь на 17 августа и возглавит турнир UFC 319, который пройдет в Чикаго.
Чимаев – о поединке с дю Плесси: «Не был бы готов на все 25 минут – не заходил бы в клетку»
Хамзат Чимаев: «Уайт помог, чтобы я был в Америке. Но я не в курсе, как сам процесс проходил»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Колос об ММА»
