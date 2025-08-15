Дю Плесси и Чимаев провели битву взглядов перед боем на UFC 319

Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев провели битву взглядов перед боем на UFC 319.

Турнир состоится в ночь на 17 августа в Чикаго, штат Иллинойс. Поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе пройдет в главном событии ивента.

Дрикус дю Плесси владеет поясом с января-2024. За это время он провел две успешные защиты.

Хамзат Чимаев впервые проведет титульный бой. В октябре-2024 он в первом раунде победил Роберта Уиттакера.

Чимаев идет за поясом UFC – встретится с непобежденным чемпионом. Справится?

Дрикус дю Плесси: «Когда клетка закроется, я попытаюсь прикончить Хамзата. Я лучше во всем»