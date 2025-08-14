Хамзат Чимаев: «Мне не нужно быть красивым. Девушкам нравятся террористы»
Хамзат Чимаев пошутил о своей внешности.
«Мне не нужно быть красивым. Девушкам нравятся террористы», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.
Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости