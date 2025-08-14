3

Хамзат Чимаев: «Мне не нужно быть красивым. Девушкам нравятся террористы»

Хамзат Чимаев пошутил о своей внешности.

«Мне не нужно быть красивым. Девушкам нравятся террористы», – сказал боец UFC Хамзат Чимаев.

Чимаев и Дрикус дю Плесси подерутся за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Чимаев оценил бойцов UFC по 10-бальной шкале: «Уиттакер – 8, Конор – 7, Топурия – 10. Гэрри? Кто это?»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Happy Punch
