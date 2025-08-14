Байсангур Сусуркаев проведет бой на UFC 319 спустя четыре дня после победы на претендентской серии Даны Уайта
Байсангур Сусуркаев дебютирует в UFC 17 августа.
В предварительном карде 24-летний российский боец среднего веса Байсангур Сусуркаев (9-0) подерется с 27-летним американцем Эриком Ноланом (9-3). Сусуркаев тренируется с Хамзатом Чимаевым перед боем.
13 августа в Лас-Вегасе Сусуркаев нокаутировал Муртазу Талху из Бахрейна на претендентской серии Даны Уайта и получил контракт с UFC.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Даны Уайта
