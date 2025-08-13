  • Спортс
Дю Плесси – о предложении провести командный бой с братьями Адесанья: «Мой брат порвал бы брата Исраэля»

Дрикус дю Плесси оценили идею командного боя с братьями Адесанья.

– Дрикус, многие фанаты хотели бы увидеть командный бой тебя и Нила против Исраэля и Дэвида Адесаньи. Это может случиться?

– Да, конечно. Могли бы устроить, например, борцовское шоу. Мой брат порвал бы брата Исраэля. Наш дуэт назывался бы «Поколение X», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.

Адесанья проиграл дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде на UFC 305.

Напомним, дю Плесси подерется с Хамзатом Чимаевым за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.

Дрикус дю Плесси: «Все на бумаге считают, что Хамзат меня победит. Но откуда мне это знать? Я даже не умею читать»

Дю Плесси – Конор 2.0. Трештоком доводит соперников до слез

