Дю Плесси – о предложении провести командный бой с братьями Адесанья: «Мой брат порвал бы брата Исраэля»
Дрикус дю Плесси оценили идею командного боя с братьями Адесанья.
– Дрикус, многие фанаты хотели бы увидеть командный бой тебя и Нила против Исраэля и Дэвида Адесаньи. Это может случиться?
– Да, конечно. Могли бы устроить, например, борцовское шоу. Мой брат порвал бы брата Исраэля. Наш дуэт назывался бы «Поколение X», – сказал чемпион UFC Дрикус дю Плесси.
Адесанья проиграл дю Плесси удушающим приемом в четвертом раунде на UFC 305.
Напомним, дю Плесси подерется с Хамзатом Чимаевым за чемпионский пояс на турнире UFC 319 в Чикаго (США) 17 августа.
Дрикус дю Плесси: «Все на бумаге считают, что Хамзат меня победит. Но откуда мне это знать? Я даже не умею читать»
Дю Плесси – Конор 2.0. Трештоком доводит соперников до слез
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Helen Yee Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости