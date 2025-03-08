Эдуард Вартанян: «Думаю, Анкалаев победит Перейру. Алекс – сильный ударник, но у него пробелы в борьбе»
Эдуард Вартанян считает, что Анкалаев победит Перейру.
«Думаю, что Анкалаев выиграет. Перейра – очень сильный ударник, но с пробелами в борьбе. Это и станет ключевым слабым звеном, которое будет использовать Магомед», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян.
Напомним, Анкалаев и Перейра подерутся в ночь на 9 марта в главном поединке UFC 313.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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