Эдуард Вартанян: «Думаю, Анкалаев победит Перейру. Алекс – сильный ударник, но у него пробелы в борьбе»

Эдуард Вартанян считает, что Анкалаев победит Перейру.

«Думаю, что Анкалаев выиграет. Перейра – очень сильный ударник, но с пробелами в борьбе. Это и станет ключевым слабым звеном, которое будет использовать Магомед», – заявил боец MMA Эдуард Вартанян .

Напомним, Анкалаев и Перейра подерутся в ночь на 9 марта в главном поединке UFC 313.

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