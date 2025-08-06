Алексей Лезин: «Все бои братьев Кличко – скучные. Кто-то из комментаторов говорил: «Слава Богу, что они ушли, а то интерес к боксу пропал»

Алексей Лезин высказался о братьях Кличко – Виталии и Владимире.

– Как победить братьев Кличко – в чем магия?

– А многие же их побеждали. Тот же южноафриканец [Корри Сандерс в 2003 году], который дрался с Кличко-младшим: боксировал как попало, а у того глаза кверху, растерялся, начал хватать. Мне кажется, просто нужно было грамотно построить бой.

– Кто-то из их будущих соперников обращался к вам за консультацией?

– Нет. Их бои же можно посмотреть, они все скучные и неинтересные. Кто-то из комментаторов мне говорил: «Слава Богу, что они ушли, а то интерес к боксу уже пропал». Братья Кличко же действительно проводили однообразные бои – за счет высокого роста не подпускали к себе, работали на дистанции, доставляли очень много проблем соперникам передней рукой. И, конечно, заталкивали. У них большая масса, тело правильно построено в соответствии с габаритами, – сказал бывший боксер Алексей Лезин в интервью для Спортса.

