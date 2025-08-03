Сехудо – о Таире: «Он очень талантлив. Не удивлюсь, если в следующем году Тацуро станет чемпионом»
Генри Сехудо впечатлен уровнем Тацуро Таиры.
«Тацуро Таира очень талантлив. Поражение от Брэндона Ройвал только помогло ему стать лучше. Я не удивлюсь, если увижу его чемпионом UFC в полулегком весе в следующем году», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо.
Напомним, Таира победил болевым приемом во втором раунде Хюн Сун Пака в главном событии UFC on ESPN 71.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Генри Сехудо
