Сехудо – о Таире: «Он очень талантлив. Не удивлюсь, если в следующем году Тацуро станет чемпионом»

Генри Сехудо впечатлен уровнем Тацуро Таиры.

«Тацуро Таира очень талантлив. Поражение от Брэндона Ройвал только помогло ему стать лучше. Я не удивлюсь, если увижу его чемпионом UFC в полулегком весе в следующем году», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Генри Сехудо .

Напомним, Таира победил болевым приемом во втором раунде Хюн Сун Пака в главном событии UFC on ESPN 71.

Генри Сехудо: «Если нет возможности дать Царукяну титульный бой, дайте ему Холлоуэя»

Сехудо – о будущем Холлоуэя: «Следующим будет реванш с Топурией? Или бой с Хукером за пояс BMF?»