Хабиб – о поединке с Конором: «За него болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это»

Хабиб Нурмагомедов уверен, что ирландцы болели за него в поединке с Макгрегором.

«Я дрался с Конором, но не с ирландским народом. Это отличная нация, там столько прекрасных людей. Я верю, что настоящие ирландцы болели за меня. Уверен в этом.

Каждый раз, когда я встречался с ирландцами, они говорили мне: «Нам не нравится Конор. Мы болели за тебя». Может быть, они лицемерили, находясь передо мной. Но все равно они очень хорошие люди. За Макгрегора болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в октябре-2018.

