  Хабиб – о поединке с Конором: «За него болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это»
Хабиб – о поединке с Конором: «За него болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это»

Хабиб Нурмагомедов уверен, что ирландцы болели за него в поединке с Макгрегором.

«Я дрался с Конором, но не с ирландским народом. Это отличная нация, там столько прекрасных людей. Я верю, что настоящие ирландцы болели за меня. Уверен в этом.

Каждый раз, когда я встречался с ирландцами, они говорили мне: «Нам не нравится Конор. Мы болели за тебя». Может быть, они лицемерили, находясь передо мной. Но все равно они очень хорошие люди. За Макгрегора болели только те, кто пришел на арену и пил. Сколько их было? 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я правда верю в это», – сказал экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора удушающим приемом в октябре-2018.

Хабиб – о поединке с Конором: «Он перешел черту – за ней уже нет правил. Что он сделал? Не важно. Когда ты упоминаешь религию, нацию или родителей – это край»

Хабиб – о Коноре: «Если он изменится, то повлияет на жизнь многих людей вокруг себя. Именно поэтому я хочу, чтобы он изменился сам»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
