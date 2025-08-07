Чарльз Оливейра и Рафаэль Физиев подерутся в главном событии UFC Rio 11 октября
Стал известен следующий соперник Рафаэля Физиева.
Им станет бразильский экс-чемпион Чарльз Оливейра.
Бой возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро, который пройдет 11 октября.
Оливейра в июне проиграл Илие Топурии нокаутом в первом раунде. Всего у него 35 побед и 11 поражений.
Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. У него 13 побед и четыре поражения.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
