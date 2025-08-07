Чарльз Оливейра и Рафаэль Физиев подерутся в главном событии UFC Rio 11 октября

Стал известен следующий соперник Рафаэля Физиева.

Им станет бразильский экс-чемпион Чарльз Оливейра .

Бой возглавит турнир UFC в Рио-де-Жанейро, который пройдет 11 октября.

Оливейра в июне проиграл Илие Топурии нокаутом в первом раунде. Всего у него 35 побед и 11 поражений.

Физиев в последнем бою победил Игнасио Бахамондеса единогласным решением судей. У него 13 побед и четыре поражения.

Дэн Хукер: «Разбудите Оливейру и передайте, что мы деремся в ноябре. Сучка Арман тоже может получить»

Холлоуэй – о поединке с Оливейрой в 2015-м: «Слышал его нытье, будто он дрался с травмой. Я узнал, делалась ли диагностика – оказалось, что нет. Они сказали, что он в порядке»