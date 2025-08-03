  • Спортс
Пуляев – о победе над Клейном: «В первом раунде почувствовал, что ему уже почти конец, а я нормальный и даже воодушевленный. Вижу, руки высоко поднял – ну и пробил по пузу»

Андрей Пуляев прокомментировал победу над Ником Клейном.

«Я не выживал в первом раунде, но не мог себя почувствовать из-за давления. Немножко перенервничал – не капец как, но была нервозность. Первый бой в UFC я проиграл, опять эта борьба с самим собой. Но научился с ней справляться, буду учиться и дальше. Во втором раунде уже все было нормально.

Спасибо Александру Шлеменко и Андрею Корешкову за то, что дают возможность у них тренироваться и обучаться защите от всяких удушек. После первого раунда сказали, что все нормально, все видишь и все чувствуешь. Посоветовали: «Теперь начинай раскидываться на руках». Удивительно, что минута отдыха шла так долго.

В конце первого раунда я почувствовал, что Клейн становится какой-то вяленький. Я замечал и в предыдущих его поединках, что он быстро устает. В первом раунде почувствовал, что ему уже почти конец, а я нормальный и даже воодушевленный. Начал сыпать удары и вижу, что он руки высоко поднял. Ну, я и пробил ему по пузу», – сказал боец UFC Андрей Пуляев.

Напомним, Пуляев нокаутировал Ника Клейна во втором раунде поединка на UFC on ESPN 71. Это первая победа россиянина в промоушене.

Андрей Пуляев: «Благодаря школе Александра Шлеменко постараюсь стать лучшим в среднем дивизионе UFC»

Идеальная казнь в UFC – тройным апперкотом!

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sport24
