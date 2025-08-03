Тацуро Таира: «Я лучший в наилегчайшем дивизионе. Абсолютно уверен. Мои навыки лучше, чем у чемпиона»
Тацуро Таира считает, что он сильнее Алешандре Пантожи.
«Я уверен на 100%, что мои навыки лучше, чем у чемпиона.
Смена соперника? Я знал Пака еще по выступлениям в Road to UFC, но я лучший в этом дивизионе. Абсолютно уверен в этом. Для меня смена соперника не стала проблемой», – сказал боец UFC Тацуро Таира.
Напомним, Таира победил Хюн Сун Пака в главном событии UFC on ESPN 71. Изначально соперником Тацуро должен был стать Амир Альбази.
Действующий чемпион наилегчайшего дивизиона – Алешандре Пантожа
UFC on ESPN 71: Таира победил Пака, Пуляев нокаутировал Клейна и другие бои
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости