Тони Фергюсон: «Я бы подрался с Хабибом в Белом доме»
Тони Фергюсон хочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме.
«Я бы подрался с Хабибом в Белом доме. Его отец говорил, что это единственный бой, который нужно устроить», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.
Тони Фергюсон проведет боксерский поединок с Натаниэлем Бустаманте 30 августа.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.
Хабиб рассказал, предлагают ли ему вернуться в ММА: «Грэпплинг предлагают. Я не думал об этом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Crazy
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