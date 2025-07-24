Тони Фергюсон: «Я бы подрался с Хабибом в Белом доме»

Тони Фергюсон хочет подраться с Хабибом Нурмагомедовым в Белом доме.

«Я бы подрался с Хабибом в Белом доме. Его отец говорил, что это единственный бой, который нужно устроить», – сказал экс-боец UFC Тони Фергюсон.

Тони Фергюсон проведет боксерский поединок с Натаниэлем Бустаманте 30 августа.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году с рекордом 29-0 в ММА.

Хабиб рассказал, предлагают ли ему вернуться в ММА: «Грэпплинг предлагают. Я не думал об этом»