Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи подерутся на UFC Paris 6 сентября

Бой Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи станет соглавным событием UFC Paris.

Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи проведут бой 6 сентября в Париже. В главном поединке вечера подерутся Нассурдин Имавов и Кайо Борральо.

Сен-Дени на UFC 315 в мае победил Кайла Преполека сабмишеном. Руффи последний раз дрался в марте, нокаутировав Бобби Грина.

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