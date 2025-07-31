Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи подерутся на UFC Paris 6 сентября
Бой Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи станет соглавным событием UFC Paris.
Бенуа Сен-Дени и Маурисио Руффи проведут бой 6 сентября в Париже. В главном поединке вечера подерутся Нассурдин Имавов и Кайо Борральо.
Сен-Дени на UFC 315 в мае победил Кайла Преполека сабмишеном. Руффи последний раз дрался в марте, нокаутировав Бобби Грина.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Octagon Pulse
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