Журнал The Ring обновил рейтинг супертяжелого веса: Фьюри – первый, Дюбуа опустился на четвертое место
Издание The Ring представило обновленный рейтинг супертяжелого веса.
Даниэль Дюбуа, проигравший Александру Усику в реванше, опустился на четвертое место.
Джозеф Паркер
Агит Кабайел
Энтони Джошуа
Филип Хргович
Фабио Уордли
Чжан Чжилэй
Мартин Баколе
Эфе Аджагба
Поясом The Ring владеет Александр Усик., который нокаутировал Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» 20 июля.
Александр Усик: «Если Дюбуа продолжит тренироваться, он снова может стать чемпионом мира»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
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