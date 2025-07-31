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Журнал The Ring обновил рейтинг супертяжелого веса: Фьюри – первый, Дюбуа опустился на четвертое место

Издание The Ring представило обновленный рейтинг супертяжелого веса.

Даниэль Дюбуа, проигравший Александру Усику в реванше, опустился на четвертое место.

  1. Тайсон Фьюри 

  2. Джозеф Паркер 

  3. Агит Кабайел

  4. Даниэль Дюбуа

  5. Энтони Джошуа 

  6. Филип Хргович 

  7. Фабио Уордли 

  8. Чжан Чжилэй

  9. Мартин Баколе 

  10. Эфе Аджагба 

Поясом The Ring владеет Александр Усик., который нокаутировал Дюбуа в главном событии вечера бокса на «Уэмбли» 20 июля.

Александр Усик: «Если Дюбуа продолжит тренироваться, он снова может стать чемпионом мира»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoДаниэль Дюбуа
logoUFC
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