Салихов – о тренировках в Денвере: «Выезжаю на гору, где почти 4,5 тысячи метров над уровнем моря, там лапы бью. Голова кружится, но эффект хороший»

Муслим Салихов рассказал о жизни и тренировках в Денвере.

– Где живете?

– Жилье снимаю. Денвер – один из самых дорогих городов в США. Точно дороже, чем Майами. Хорошо, что друзья помогают, потому что если получится снять квартиру на месяц за $3 тысячи – это очень хорошо.

– Как вы из Денвера попадали в Абу-Даби?

– Я же последние два года постоянно в Стамбуле тренируюсь: работаю там над физикой, функционалкой, это дает результат. Из Стамбула есть прямой рейс в Денвер. Семь недель готовился там. Потом прилетел сюда за две недели до турнира. Поехал в Дубай, поселился рядом с залом ТК Fitness в отеле, прямо дверь в дверь. И все две недели просто выходил из отеля, заходил в зал – и обратно. Создал идеальные условия.

– Сколько могли за раз провести на улице, находясь в Дубае при такой погоде?

– Вообще не гулял, но специально тренировался на улице. Там зал на крыше, маты в помещении, но кондиционеры очень сильно дуют. Я один день потренировался и подумал, что у меня сердце схватило, потому что с левой стороны спину продуло серьезно. Думал, может, я реально постарел. Стал тренироваться в клетке, которая на улице. Лапы бил, боролся по вечерам. А утром на байке делал рывки – и все.

– И как по такой погоде крутить байк?

– Я же говорю, что после гор в Денвере уже ничего тяжелого нет. Там в городе высота – 1,7 тысячи метров над уровнем моря. А я по выходным еще выезжаю на гору, где почти 4,5 тысячи, и там лапы бью. Голова кружится, но эффект хороший, – сказал боец UFC Муслим Салихов в интервью Спортсу.

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