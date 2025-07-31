Муслим Салихов: «Самая большая проблема возрастных бойцов – они перестают пахать в зале. А я тренируюсь очень усердно»

Муслим Салихов рассказал, тяжело ли тренироваться после 40 лет.

– Вы ведь немного раздражаетесь, когда вам говорят про возраст?

– Да, если именно на этом заостряют внимание. Я уже начал шутить, стал говорить, что мне 41 years young [в клетке после победы над Леалом]. Я столько боев выиграл, а у меня про возраст спрашивают. Возраст не важен – важно, как ты работаешь в зале.

Самая большая проблема возрастных бойцов – они перестают пахать в зале. А я это делаю, тренируюсь очень усердно, поэтому такой результат. И вижу, что если ты так же пашешь, как и раньше, то нет никакой разницы – 28 или 40. Только опыта у тебя больше и больше шансов нокаутировать.

– Разве в 40 не тяжелее пахать?

– Я нормально восстанавливаюсь, никакой разницы не вижу. В 28-30 лет у меня, наоборот, было много микротравм, я перепахивал и перетренировывался. А сейчас научился слушать организм, понимать, где можно отдохнуть, газ убавить, – сказал боец UFC Муслим Салихов в интервью для Спортса.

41-летний Салихов победил бразильца Карлоса Леала в поединке на UFC Abu Dhabi.

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