Шара Буллет: «Я стану чемпионом. Запомните мое имя!»

Шара Буллет заявил о планах стать чемпионом UFC.

«Отличное чувство. Спасибо всем за поддержку. Я вернулся! И я начинаю сейчас, шаг за шагом, стану чемпионом. Запомните мое имя», – сказал боец UFC Шара Буллет в подтрибунном помещении после боя с Марко-Андре Баррио.

Напомним, Шарабутдин Магомедов, известный по прозвищу «Шара Буллет», победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi.

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