Бонусы UFC Abu Dhabi: Шара Буллет против Баррио – лучший бой вечера, у Салихова и Нгуйена – лучшее выступление
Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Abu Dhabi.
Лучшим поединком турнира признан бой Шарабутдина Магомедова и Марка-Андре Баррио.
Награды за лучшее выступление вечера получат Муслим Салихов и Стивен Нгуйен.
Вышеназванные бойцы получат бонусы в размере $50 тысяч.
Кровавая победа Шары Буллета в UFC – со сломанным носом и красной бородой
Баррио сломал нос Шаре Буллету во втором раунде поединка на UFC Abu Dhabi. После боя россиянина увезли в больницу
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC
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