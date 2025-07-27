Ян – после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили – Сэндхаген»
Петр Ян рассчитывает, что следующий поединок станет титульным.
«У меня был сильный оппонент. Сложный бой.
Что дальше? Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили – Сэндхаген. Кори я уже победил, так что жду чемпиона», – сказал в октагоне боец UFC Петр Ян.
Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся 5 октября на UFC 320.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс″
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