Ян – после победы над Макги: «Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили – Сэндхаген»

Петр Ян рассчитывает, что следующий поединок станет титульным.

«У меня был сильный оппонент. Сложный бой.

Что дальше? Хочу драться за титул. Жду победителя боя Двалишвили – Сэндхаген. Кори я уже победил, так что жду чемпиона», – сказал в октагоне боец UFC Петр Ян .

Ян победил Маркуса Макги единогласным решением судей в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.

Мераб Двалишвили и Кори Сэндхаген подерутся 5 октября на UFC 320.

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