Двалишвили поздравил Яна с победой над Макги: «Отличный бой, Петр»
Мераб Двалишвили поздравил Петра Яна с очередной победой в UFC.
«Отличный бой, Петр Ян. Мои поздравления», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
Напомним, Ян победил Маркуса Макги в соглавном поединке UFC Abu Dhabi.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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