Армен Петросян: «Подписываю контракт с RCC»

Армен Петросян подписал контракт с промоушеном RCC.

«Появилась ясность по моей карьере. Подписываю контракт с RCC . В ближайшее время будет анонс. Следите за новостями», – сказал экс-боец UFC Армен Петросян.

Петросян в последний раз дрался в начале марта, проиграв Брунно Феррейре болевым приемом во втором раунде. В среднем весе UFC он выступал с 2022 года – на его счету три победы и четыре поражения в промоушене.

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