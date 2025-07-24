Армен Петросян: «Подписываю контракт с RCC»
Армен Петросян подписал контракт с промоушеном RCC.
«Появилась ясность по моей карьере. Подписываю контракт с RCC. В ближайшее время будет анонс. Следите за новостями», – сказал экс-боец UFC Армен Петросян.
Петросян в последний раз дрался в начале марта, проиграв Брунно Феррейре болевым приемом во втором раунде. В среднем весе UFC он выступал с 2022 года – на его счету три победы и четыре поражения в промоушене.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: RCC
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