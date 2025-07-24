Шара Буллет: «Хочу подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть»
Шара Буллет выразил желание принять участие на турнире в Белом доме.
«Да, как и все бойцы, хочу подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть. Соперник должен быть американцем. Не знаю, кто. Надо посмотреть, кто из них на хорошем счету», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.
26 июля на UFC в Абу-Даби Магомедов проведет поединок с канадцем Марком-Андре Баррио.
Шара Буллет: «Я сыграл киллера в голливудском фильме, убил трех-четырех человек. Название точно не знаю»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA.Metaratings.ru
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