Шара Буллет: «Хочу подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть»

Шара Буллет выразил желание принять участие на турнире в Белом доме.

«Да, как и все бойцы, хочу подраться в Белом доме. Хоть один россиянин там должен быть. Соперник должен быть американцем. Не знаю, кто. Надо посмотреть, кто из них на хорошем счету», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

26 июля на UFC в Абу-Даби Магомедов проведет поединок с канадцем Марком-Андре Баррио.

Шара Буллет: «Я сыграл киллера в голливудском фильме, убил трех-четырех человек. Название точно не знаю»