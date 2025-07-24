Волков и Алмейда проведут бой 25 октября на UFC 321, Мурзаканов подерется с Ракичем

Александр Волков и Жаилтон Алмейда проведут бой на UFC 321.

Турнир состоится 25 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Главный бой вечера – Том Аспиналл против Сирила Гана.

Азамат Мурзаканов подерется с Александром Ракичем также 25 октября.

Александр Волков (38-11) в последний раз дрался в декабре-2024, когда проиграл Сирилу Гану раздельным решением судей. Жаилтон Алмейда (22-3) в январе победил Сергея Спивака техническим нокаутом в первом раунде.

Мурзаканов победил Брендсона Рибейро в карде UFC 316. У него пять побед в UFC.

Генри Сехудо: «Мурзаканов – будущий претендент на титул. Поставлю на этого парня против кого угодно в полутяжелом весе!»