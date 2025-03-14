Армен Петросян исключен из ростера UFC

Армен Петросян исключен из ростера бойцов UFC.

Об этом сообщает портал UFC Roster Tracker.

Петросян в последний раз дрался в начале марта, проиграв Брунно Феррейре болевым приемом во втором раунде. В среднем весе UFC он выступал с 2022 года – на его счету три победы и четыре поражения в промоушене.

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