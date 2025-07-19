UFC ведет переговоры о поединке Александра Ракича и Азамата Мурзаканова в октябре (Вестник MMA)

Азамат Мурзаканов может провести следующий бой в UFC в октябре.

Соперником Мурзаканова может стать седьмой номер рейтинга полутяжелого веса австриец Александр Ракич.

По информации Вестник MMA, поединок планируется на UFC 321, который состоится в Абу-Даби 25 октября.

Напомним, Мурзаканов победил Брендсона Рибейро в карде UFC 316. У него пять побед в UFC.

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