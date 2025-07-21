Макс Холлоуэй: «Нужен рейтинг BMF. Может, пусть этим займутся фанаты, потому что рейтинги UFC – полная хрень»

Макс Холлоуэй предложил сделать рейтинг BMF.

«Нам нужен рейтинг BMF. UFC, пожалуйста, сделайте это. Мы должны понимать, кто и где. Я не отказываюсь драться с Дэном Хукером, но просто нужен рейтинг. Так будет удобнее. Может, пусть этим займутся фанаты, потому что рейтинги UFC – полная хрень», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Напомним, BMF расшифровывается как пояс «Самого опасного ублюдка». UFC ввел титул первого ноября 2019 года.

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