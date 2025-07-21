Холлоуэй – о том, что его поединок с Порье не получил «Бой вечера»: «Навалите дерьма на Уайта. О чем он думает?»

Макс Холлоуэй требует бонус у Даны Уайта за бой с Дастином Порье.

«Надеюсь, вы, ребята, навалите дерьма на Дану. Как, черт возьми, мы не получили «Бой вечера», бро? О чем он думает? Да брось, Дана», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй .

Напомним, лучшим поединком UFC 318 признан бой Марвина Веттори и Брендана Аллена. Также бонусы получили Ислам Дулатов, Атеба Готье и Карли Жудис – за лучшее выступление вечера.

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