Холлоуэй – о том, что его поединок с Порье не получил «Бой вечера»: «Навалите дерьма на Уайта. О чем он думает?»
Макс Холлоуэй требует бонус у Даны Уайта за бой с Дастином Порье.
«Надеюсь, вы, ребята, навалите дерьма на Дану. Как, черт возьми, мы не получили «Бой вечера», бро? О чем он думает? Да брось, Дана», – сказал обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй.
Напомним, лучшим поединком UFC 318 признан бой Марвина Веттори и Брендана Аллена. Также бонусы получили Ислам Дулатов, Атеба Готье и Карли Жудис – за лучшее выступление вечера.
Порье попрощался с UFC: устроил рубку с Холлоуэем и чуть не отключился на глазах семьи
Холлоуэй удивился, что не получил бонус за бой с Порье: «Это какая-то чушь! Скажи сраному Дане!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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