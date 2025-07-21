Макс Холлоуэй: «Спасибо, Дастин, за то, что ты воин в клетке и большой человек вне ее. Спорт будет скучать по тебе. Бриллианты навсегда»
Макс Холлоуэй оставил пост, посвященный уходу Дастина Порье из UFC.
«Для меня было честью разделить с тобой октагон не один, не два, а целых три раза. Спасибо, Дастин, за то, что ты воин в клетке и большой человек вне ее. Спорт будет скучать по тебе. Наслаждайся выходом на пенсию! Все оплачено! Бриллианты навсегда», – написал в соцсетях обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй, прикрепив фото с Порье.
Напомним, вчера Дастин Порье завершил карьеру в UFC. В последнем бою он проиграл Холлоуэю единогласным решением судей. Это третий поединок бойцов. Ранее дважды победил Порье – в 2012-м и 2019-м.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Макса Холлоуэя
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